Fast eineinhalb Jahre nach Kriegsbeginn in der Ukraine erhalten kleine Hilfsorganisationen kaum noch Spenden. Kleine NGOs, die sich für Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz engagieren oder Hilfsgüter ins Kriegsgebiet transportieren, wissen kaum noch, wie sie die Hilfe aufrecht halten sollen, schreibt die "SonntagsZeitung". "In den ersten drei Kriegsmonaten erhielten wir etwa 65'000 Franken. In den letzten drei Monaten waren es noch rund 3000 Franken", wird Tetyana Polt-Lutsenko, Präsidentin von Ukrainer in Basel, zitiert. Immer öfter müsse der Verein die Gesuche aus der Ukraine ablehnen. Wie es für den Verein weitergeht, weiss Polt-Lutsenko noch nicht. Ähnlich klingt es beim Ukrainischen Verein in der Schweiz. Selbst Hass schlägt einigen Organisationen entgegen: Im Briefkasten des Vereins Good Friends for Ukraine lag zuletzt ein Beutel gefüllt mit Hundekot.