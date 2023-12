Die meisten Skigebiete mit dynamischen Preismodellen ändern die Preise wöchentlich oder täglich. Nun gibt es in der Schweiz erste Gebiete, die sogar in kürzeren Intervallen ihre Preise erhöhen, wie die «SonntagsZeitung» schreibt. In Zermatt «können Preismutationen für zukünftige Skipässe mehrmals am Tag vorkommen», bestätigte Marc Lagger, Sprecher der Zermatt Bergbahnen. Auch im Skigebiet Belalp im Wallis können die Preise innerhalb eines Tages variieren. Das heisst: Wer für einen bestimmten Tag einen Skipass will, sollte ihn bereits am Vormittag kaufen. Am Nachmittag könnte er schon teurer sein. Bei den Skigebieten fällt ausserdem auf, dass die Preise für im Voraus gebuchte Skipässe nie sinken - anders als bei Fluggesellschaften, wo es bei geringer Auslastung kurzfristig Tiefpreisangebote gibt. In Skigebieten gibt es keine Verbilligung auf die Tageskarten, auch wenn für einen Tag schlechtes Wetter angekündigt ist und der Vorverkauf deshalb harzt.