«NZZ am Sonntag»:

Laut Recherchen der «NZZ am Sonntag» wurde seit 2019 trotz des Verkaufsverbots von halbautomatisierten Gewehren offenbar dennoch eine grosse Zahl von Ausnahmebewilligungen von kantonalen Polizeien ausgestellt. Der Kanton Thurgau hat beispielsweise seit der Gesetzesänderung im Jahr 2019 5314 Ausnahmen erteilt, wie die NZZ auf Anfrage von der Polizei erfuhr. Im Kanton Basel-Landschaft wurden 1865 und im Kanton Genf 1265 halbautomatische Waffen mit grossem Magazin bewilligt. Diese betreffen Waffen, die der Kalaschnikow ähneln, welche bei der Schiesserei am Aarauer Rave verwendet wurde. Der Zeitung zufolge ergeben sich hochgerechnet Zehntausende verbotene Waffen, die in der Schweiz legal in den vergangenen sieben Jahren gekauften worden sind. Eine genaue Zahl kann nicht genannt werden, weil kein nationales Waffenregister existiert. Laut NZZ ist die Menge der Ausnahmen darauf zurückzuführen, dass mit der Gesetzesänderung 2019 das Schweizer Recht an eine neue Waffenrichtlinie der EU angepasst wurde, damit die Schweiz im Schengen-Sicherheitsabkommen bleiben konnte.