In seinem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht verzeichnet das Europäische Patentamt (EPA) erstmals mehr als 200'000 Patentanmeldungen aus aller Welt (+1,4 Prozent). Auf die Schweiz entfallen 9914 Anmeldungen, das sind 0,5 Prozent weniger als im Rekordjahr 2023. Nach vier Jahren in Folge mit Zuwächsen stabilisiert sich die Zahl nun, betont das EPA.