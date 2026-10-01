Die um Arbeitstagseffekte bereinigten Dienstleistungsumsätze stiegen im Juni zum Vorjahresmonat um 7,9 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Zuvor hatten die Umsätze im Juni um revidiert 7,0 Prozent, im Mai um revidiert 8,7 Prozent und im April um revidiert 10,5 Prozent zugelegt. Im März hatte ein Plus von 3,6 Prozent resultiert. Im Januar und Februar waren die Umsätze dagegen um 2,7 beziehungsweise 0,6 Prozent gesunken.