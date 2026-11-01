LANDWIRTSCHAFT: Am 1. November tritt auf den Schweizer Rinderhaltungsbetrieben ein neues Regime für den Umgang mit der Bovinen Virus-Diarrhoe (BVD, auch «Rinderdurchfall» genannt) in Kraft. Die bisherige Einteilung in «nicht gesperrt», «gesperrt» und «Einzeltiere gesperrt» für Betriebe entfällt. Neu gibt es nur noch zwei Einteilungen: «BVD-frei» oder «nicht BVD-frei», wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) mitteilte. BVD-freie Betriebe können ab 1. November ohne Einschränkungen Tiere «verstellen», wie das BLV schreibt. Für nicht BVD-freie Betriebe gelten Auflagen. Mit diesem neuen Regime endet eine zweijährige Übergangsphase auf dem Weg zur BVD-Freiheit in der Schweiz. Das BLV verfolgt nämlich das Ziel, diese Tierseuche in der Schweiz auszurotten. Dem BLV zufolge sind heute über 99 Prozent der Schweizer Rinderhaltungen frei von BVD.