EU-REGULIERUNG: Teile des EU Cyber Resilience Act (CRA) treten am 11. September in Kraft. Ab dann gelten die ersten verpflichtenden Vorgaben zum Schwachstellenmanagement und zur 24-Stunden-Meldepflicht bei Sicherheitsvorfällen für Produkte mit digitalen Elementen. Schweizer Hersteller und Händler, die entsprechende Software oder vernetzte Geräte im EU-Raum anbieten, müssen diese Anforderungen einhalten. Bei Missachtung drohen hohe Geldbussen oder der Ausschluss vom EU-Markt. Der Bundesrat hat unter anderem das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) beauftragt, bis Herbst 2026 eine Vernehmlassungsvorlage für eine eigene entsprechende Schweizer Regelung zur Schaffung einer Gesetzgebung zur Cyberresilienz von digitalen Produkten auszuarbeiten. Bei der Erarbeitung der gesetzlichen Grundlagen soll der internationale Kontext beachtet werden. Die neuen gesetzlichen Grundlagen sollen unter anderem die Vorschriften zur Cybersicherheit bei der Entwicklung und dem Inverkehrbringen von Produkten mit digitalen Elementen festlegen.