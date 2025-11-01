ASYL: Ob Geflüchtete aus der Ukraine in der Schweiz den Schutzstatus S erhalten, hängt ab 1. November davon ab, woher sie kommen. Das hat der Bundesrat Anfang Oktober entschieden. Mit der unterschiedlichen Behandlung je nach Herkunftsregion will der Bundesrat eine Forderung aus dem Parlament erfüllen. Je nach Herkunftsgebiet gilt eine Rückkehr dorthin als zumutbar oder als nicht zumutbar. Angewendet wird die neue Regel bei allen Gesuchen, die ab diesem Stichtag geprüft werden, auch wenn sie vorher eingereicht worden sind. Neues gilt ab 1. November auch für Heimat-Reisen: Wer den Status S hat, darf nur noch 15 Tage pro Halbjahr statt wie heute 15 Tage pro Quartal in die Ukraine reisen. Die Unterscheidung nach Herkunftsregion gilt nicht für jene Menschen, die mit Schutzstatus in der Schweiz leben. Auch bei Familienmitgliedern von Ukraine-Flüchtlingen mit Status S, die noch in der Ukraine sind, wird die neue Bestimmung nicht angewendet. Den Schutzstatus S an sich will der Bundesrat indes bis 4. März 2027 weiterführen.