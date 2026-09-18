Zudem sind die Raffineriekapazitäten für Diesel weltweit knapp. Denn durch den Iran-Krieg wurden Raffinerien am Persischen Golf zerstört. Darüber hinaus greift die Ukraine russische Raffinerien an, was Exporte von Diesel und Benzin aus Russland stark gedrosselt oder ganz zum Erliegen gebracht hat. Die Lage wird verschärft dadurch, dass in Europa die Raffineriekapazitäten in den vergangenen 15 Jahren abgebaut wurden.