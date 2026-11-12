Im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 schnitt Siemens auch dank des Booms bei Rechenzentren besser ab als erwartet. So knackte das Unternehmen beim Auftragseingang die Marke von 100 Milliarden Euro und steigerte das Neugeschäft auf vergleichbarer Basis um ein Viertel auf gut 108 Milliarden Euro. Der Umsatz wuchs auf vergleichbarer Basis um acht Prozent auf 83,4 Milliarden Euro. Dabei ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Unter dem Strich verdiente Siemens hingegen weniger, allerdings hatte der Konzern im Jahr zuvor durch den Verkauf von Innomotics einen Milliardengewinn verbucht. Dennoch sollen Aktionäre eine um 15 Cent höhere Dividende von 5,50 Euro erhalten./nas/men/stk