Das Königreich gerät seit der neuen Eskalation im Jemen-Krieg wieder stark unter Beschuss aus dem südlichen Nachbarland. Bei einem mutmasslichen Angriff der Huthi wurde im saudischen Taif, das rund 100 Kilometer von der für Muslime heiligen Stadt Mekka liegt, ein Mensch getötet. Zwei weitere Personen wurden verletzt. Auch Gebäude und Fahrzeuge seien beschädigt worden, teilte der saudische Zivilschutz mit.