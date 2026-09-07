Ende 2025 zählte das Unternehmen hierzulande 8 Geschäfte, seither hat sich das Filialnetz damit auf 20 mehr als verdoppelt. Eine konkrete Zielzahl für den weiteren Ausbau in der Schweiz nennt Action bislang nicht. Europaweit besteht das Action-Filialnetz aus über 3400 Läden in 15 Ländern.