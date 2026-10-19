Das 2010 gegründete Unternehmen ist mit den über 300 Mitarbeitenden unter anderem in den Bereichen Onkologie, Neurologie, Immunologie und Gastroenterologie tätig. Neben dem Vertrieb von Medikamenten unterstützt Newbridge Pharmaunternehmen auch bei der Markteinführung und beim Zugang zu den jeweiligen Märkten. Das bisherige Management soll nach der Übernahme im Unternehmen bleiben.