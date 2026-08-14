Damit soll der frühzeitige Zugang zu geeigneten Behandlungen verbessert und das Therapiespektrum für Betroffene erweitert werden, wie der auf Expansionsdienstleistungen spezialisierte Konzern am Freitag mitteilte. Bisher wurde Romiplate nur eingesetzt, wenn eine erste Behandlung mit einer immunsuppressiven Therapie nicht wirkte oder nicht möglich war.