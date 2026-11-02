DKSH wird für das deutsche Unternehmen bitop Marketing, Vertrieb, Logistik und Distribution der Produkte für die Kosmetikindustrie in Japan übernehmen, wie DKSH am Montag mitteilte. Das Portfolio umfasst unter anderem die Wirkstoffe Ectoin natural und Glycoin natural, die in Hautpflegeprodukten eingesetzt werden. Die Partnerschaft soll bitop beim weiteren Ausbau seiner Marktpräsenz in Japan unterstützen.