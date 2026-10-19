Für 2027 erwartet DKSH bei Newbridge einen Umsatz von rund 385 Millionen Dollar und eine EBITDA-Marge im hohen einstelligen Prozentbereich. Die Übernahme soll sich ab dem Vollzug positiv auf das Umsatzwachstum, die bereinigte EBIT-Marge und den Gewinn je Aktie von DKSH auswirken.