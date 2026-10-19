Der Kaufpreis für sämtliche Anteile beläuft sich auf 390 Millionen US-Dollar, wie DKSH am Montag mitteilte. Newbridge ist auf die Vermarktung von Medikamenten für seltene und komplexe Erkrankungen spezialisiert und in 14 Märkten in der Region tätig.
Für 2027 erwartet DKSH bei Newbridge einen Umsatz von rund 385 Millionen Dollar und eine EBITDA-Marge im hohen einstelligen Prozentbereich. Die Übernahme soll sich ab dem Vollzug positiv auf das Umsatzwachstum, die bereinigte EBIT-Marge und den Gewinn je Aktie von DKSH auswirken.
Finanziert wird die Transaktion über Fremdkapital. Die bisherige Dividendenpolitik soll unverändert bleiben. Der Abschluss der Übernahme wird vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen bis Ende des ersten Quartals 2027 erwartet.
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(AWP)