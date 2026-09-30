DKSH hat eine Partnerschaft mit der Ferrara Candy Company geschlossen und vertreibt Nerds Gummy Clusters in Neuseeland, Hongkong und Singapur. Bei dem Produkt handelt es sich um Fruchtgummi, das mit kleinen, harten Zuckerstückchen umhüllt ist. Der auf Expansionsdienstleistungen spezialisierte Konzern übernimmt dabei Import, Vertrieb, Logistik sowie Verkauf und Vermarktung.