Ziel sei es, führende Unternehmen der Branche bei der Entwicklung von sicheren und effizienten Tierpflegelösungen mit entsprechenden Inhaltsstoffen und technischem Know-how zu unterstützen. Die Zusammenarbeit erstrecke sich von der Auswahl der Inhaltsstoffe über die Rezepturentwicklung, die Optimierung von Produkten bis hin zu der Vermarktung.