Bis um 10.15 Uhr gewinnen DocMorris 5,7 Prozent auf 70,80 Franken, während der Gesamtmarkt (SPI) 0,1 Prozent im Minus steht. Zeitweise notierten sie zweistellig im Plus. Damit knüpfen sie an die bereits starke Performance im laufenden Jahr an. Bis dato legten die Titel um 162 Prozent zu. Im Vorjahr hatten sie allerdings auch fast 90 Prozent an Wert eingebüsst.