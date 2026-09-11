Mit der neuen Anleihe verlängerte die Versandapotheke ihr Fälligkeitsprofil der bisherigen und nun zurückgekauften Anleihe von 2028 auf 2031 und senkte dabei den Kupon von 3,0 auf 1,5 Prozent. Der Wandlungspreis wiederum wurde von den ursprünglichen 6,54 Franken auf 13,83 Franken je Titel erhöht und die Zahl der zugrunde liegenden Aktien der Anleihe von 7,6 Millionen auf 7,0 Millionen reduziert.