Turnaround kommt voran

Dabei näherte sich DocMorris im zweiten Quartal der Gewinnschwelle beim bereinigten EBITDA weiter an. So verbesserte sich der bereinigte EBITDA vom ersten zum zweiten Quartal von -6,3 Millionen auf -4,6 Millionen Franken. Dazu beigetragen hätten eine höhere Marketingeffizienz im Rezeptgeschäft und gestiegene Ergebnisbeiträge der vergleichsweise margenstarken Digital Services.