Bereits im dritten Quartal hat DocMorris die Gewinnschwelle auf bereinigter EBITDA-Basis (+0,6 Mio Fr.) erreicht. Das Unternehmen hatte den Break-even für die zweite Jahreshälfte angepeilt, einige Analysten allerdings erst im vierten Quartal damit gerechnet. Finanzchef Daniel Wüest führt das neben dem starken Wachstum auf eine höhere Kosten- und Marketingeffizienz zurück.