Tiefster Stand seit 2 Jahrzehnten

Und für die Zukunft sieht es düster aus: «Wenn sich dieser Trend bis Ende Jahr fortsetzt, ist für 2026 mit rund 300'000 Einreisen aus der Schweiz zu rechnen», sagte Beffa. Das entspreche etwa dm Niveau des Jahres 2007. Damit würde- abgesehen von Pandemiezeiten - der tiefste Stand seit zwei Jahrzehnten erreicht. Der Umsatz mit USA-Reisen dürfte 2026 um rund 20 Prozent tiefer ausfallen als im Vorjahr.