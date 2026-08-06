Für Hotelschiffe heisst es warten

Auch an den Budapester Anlegestellen sind Flusskreuzfahrtschiffe zu sehen. Sie hatten die ungarische Hauptstadt noch vor dem dramatischen Absinken des Pegelstands erreicht und sind nun zum Warten verurteilt. In den nächsten Tagen sei zwar mit Niederschlägen zu rechnen, sagte eine Sprecherin der Landeswasserdirektion zu RTL Klub, doch diese würden voraussichtlich nicht ausreichen, um die Budapester Donau für die Flusskreuzer wieder passierbar zu machen.