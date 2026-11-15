Im Jahr 2025 wurden vom Zoll 1194 Sendungen mit Dopingmitteln aus dem Ausland abgefangen, wie Zahlen des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) zeigen, rund zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Für das laufende Jahr rechnet die Schweizer Antidoping-Behörde, die Stiftung Swiss Sport Integrity (SSI), erneut mit einer Zunahme. «Diese Entwicklung macht uns Sorgen», sagte SSI-Direktor Ernst König auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.
Die Bestellungen im Ausland werden von den Behörden systematisch zurückverfolgt und die Fälle dann an die Antidoping-Instanz weitergeleitet. In der grossen Mehrheit würden die Produkte nicht zur Leistungssteigerung im Wettkampf bestellt, so König, sondern von jungen Männern im Breitensport konsumiert - primär aus ästhetischen Gründen.
So gingen laut dem Jahresbericht des SSI die Anzahl der sichergestellten traditionellen Dopingmittel wie Anabolika oder Testosteron weiter zurück, während die Zahl der synthetischen Wirkstoffe stark anstiegen.
Das Fitness- und Körperbewusstsein junger Männer habe stark zugenommen, ordnete König die Entwicklung ein. Verlockt durch Social-Media-Kanäle preisen Onlineshops die als sogenannten «Wundermittel» angepriesenen Präparate als Nahrungsergänzungsmittel an. Dabei sei der jungen Kundschaft oft nicht bewusst, dass der Konsum erhebliche Gesundheitsrisiken birgt. Das Vorgehen gegen diese Webshops sei «ein Kampf gegen Windmühlen».
Das Gegenteil von «100 Prozent legal»
Wer bei einem Sportverein lizenziert ist - auch in unteren Amateurligen -, untersteht dem Antidoping-Statut. Ganz unabhängig davon, ob die Sendung am Zoll abgefangen wurde, gilt schon die Bestellung im Internet als versuchte Anwendung oder versuchter Besitz. Dabei droht in der Regel eine Sperre von vier Jahren.
Im Fall eines Fussballers aus der 4. Liga hielt das Sportgericht etwa fest, dass eine kurze Recherche genügt hätte, um festzustellen, dass das bestellte Produkt für den Muskelaufbau verboten sei. Dieses wurde dem Sportler auf der Plattform Tiktok angezeigt. Er gab an, untergewichtig gewesen zu sein und den Körper stärken zu wollen. Das Sportgericht auferlegte ihm eine vierjährige Sperre.
In einem weiteren Fall erwarb ein U19-Handballer im Internet ein Mittel zur Regeneration. Mit Schweizerkreuz und der Bezeichnung «Swiss Pharmaceuticals» wurde das Produkt als «100 Prozent legal» beworben. Tatsächlich handelte es sich aber um das verbotene anabole Steroid Methasteron. Vor dem Sportgericht konnte der Handballer keine Täuschung geltend machen. Auch in diesem Fall wurde eine vierjährige Sperre verhängt.
Antidoping-Statut wird angepasst
Ab dem 1. Januar 2027 ändert sich das internationale Antidoping-Statut: Demnach wird die Regelsperre von vier auf drei Jahre reduziert, sofern dargelegt werden kann, dass eine Substanz ohne Bezug zur sportlichen Leistung - etwa im Rahmen von rein ästhetischen Motiven - eingenommen wurde.
Eine Sperre von drei statt vier Jahren ist künftig auch dann angezeigt, wenn ein Verhalten zwar als leichtfertig, aber nicht vorsätzlich beurteilt wird. Liegt weder Vorsatz noch Leichtfertigkeit vor, soll eine zweijährige Sperre verhängt werden. Im neuen Jahr sollen zudem die Schutzrechte für Freizeitsporttreibende und für 16- und 17-Jährige erweitert werden.
Dopingfälle bei Kindern auch in der Schweiz
Gleichzeitig nimmt das Regelwerk ab 2027 das Umfeld von Sporttreibenden verstärkt in die Verantwortung. Wird bei minderjährigen Personen ein Verstoss festgestellt, sind Antidoping-Organisationen künftig verpflichtet, automatische Untersuchungen gegen Trainerinnen und Trainer, Betreuungspersonen sowie das medizinische Personal einzuleiten.
Diese Änderung im Reglement knüpft an eine vor kurzem veröffentlichte Recherche der ARD-Dopingredaktion an, wonach weltweit schätzungsweise zehn Millionen Kinder und Jugendliche im Wettkampfsport von Doping betroffen sind - teils verabreicht durch Trainings- oder Betreuungspersonen unter dem Vorwand harmloser Vitamine.
Auf Nachfrage bestätigte Ernst König: «Solche Fälle gibt es.» Fundierte Zahlen zu Dopingfällen bei minderjährigen Sportlerinnen und Sportlern gebe es in der Schweiz bislang jedoch nicht.
(AWP)