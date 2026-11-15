Im Fall eines Fussballers aus der 4. Liga hielt das Sportgericht etwa fest, dass eine kurze Recherche genügt hätte, um festzustellen, dass das bestellte Produkt für den Muskelaufbau verboten sei. Dieses wurde dem Sportler auf der Plattform Tiktok angezeigt. Er gab an, untergewichtig gewesen zu sein und den Körper stärken zu wollen. Das Sportgericht auferlegte ihm eine vierjährige Sperre.