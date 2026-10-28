Im ersten Quartal kaufte Dormakaba drei weitere Firmen zu. Neu kam in den USA die Firma Azure dazu, mit der das Komponentenangebot erweitert wird, wie es hiess. Zudem baute Dormakaba mit Alliants die Position im Premium-Hospitality-Segment weltweit und vor allem in Nordamerika aus. Und mit der Style Group sei die Position im Geschäft mit mobilen Trennwandsystemen in Grossbritannien gefestigt worden.