Azure Access entwickelt laut den Angaben elektronische Zutrittskontroll-Hardware. Apollo Security stellt Zutrittskontroll- und integrierte Sicherheitssysteme her. Beide Unternehmen haben ihren Sitz in Newport Beach in Kalifornien und beschäftigen zusammen rund 30 Mitarbeitende. Die Firmen belieferten Zutrittskontrollunternehmen weltweit.