Leichte Gewinne haben am Donnerstag beim Dow Jones Industrial für den erstmaligen Sprung über 40 000 Punkte gereicht. Der US-Leitindex schaffte es nach verhaltenem Start mit bis zu 0,4 Prozent ins Plus und überwand dabei die nächste Tausendermarke, um die er zuletzt pendelte. Die Rekordrally an den US-Börsen setzt sich damit fort. Auch an der technologielastigen Nasdaq-Börse reichten moderate Gewinne im Nasdaq 100 Index für Bestmarken.