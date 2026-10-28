Die beiden weiteren Schweizer Marken stammen aus dem Nestlé-Konzern. Nescafé belegt mit einem Markenwert von 12,1 Milliarden Dollar Rang 70. Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert der Kaffeemarke um 6 Prozent gesunken. Die Konzernmarke Nestlé liegt mit 9,7 Milliarden Dollar auf Platz 84. Ihr Wert blieb im Jahresvergleich unverändert.