Die im Mai lancierte Bienen-Initiative verlangt von Bund und Kantonen, für die Sicherung der Bestäubung von Kultur- und Wildpflanzen durch Insekten zu sorgen und die dafür nötigen Ressourcen einzusetzen. Hinter der Initiative stehen die Imkerverbände in allen Schweizer Sprachregionen, die Naturfreunde Schweiz und die Stiftung Future 3.
Die Internet-Initiative verlangt, dass Plattformen, Suchmaschinen und Anbieter von Künstlicher Intelligenz (KI) die Risiken ihrer Dienste analysieren und Massnahmen zur Begrenzung ergreifen. Lanciert wurde sie im März von einem überparteilichen Komitee. Urheber ist Guido Fluri, Unternehmer aus dem Aargau.
Die Unterschriftensammlung für die Mobilitätsbon-Initiative startete im April. Die Initiative der Organisation Umverkehr will den öffentlichen Verkehr im Inland stärken, Zugverbindungen in Nachbarländer ausbauen und eine Abgabe auf Flugtickets und Privatjets erheben.
(AWP)