Die im Mai lancierte Bienen-Initiative verlangt von Bund und Kantonen, für die Sicherung der Bestäubung von Kultur- und Wildpflanzen durch Insekten zu sorgen und die dafür nötigen Ressourcen einzusetzen. Hinter der Initiative stehen die Imkerverbände in allen Schweizer Sprachregionen, die Naturfreunde Schweiz und die Stiftung Future 3.