Trump versucht seit längerem, Xi dazu zu animieren, gemeinsam mit den USA auf ein Ende des Konflikts hinzuwirken. China ist ein wichtiger Handelspartner Russlands. Ölimporte aus Russland spülen viel Geld in Moskaus Kriegskasse. China stellt sich im Ukraine-Krieg als neutral dar. Peking betont immer wieder, dass die chinesische Position dazu einheitlich sei. Allerdings stärkt die Volksrepublik Moskau damit auf internationaler Bühne auch den Rücken und hatte in der Vergangenheit auch Vorschläge für eine Friedensfindung vorgebracht, die meist die russischen Forderungen berücksichtigt hatten.