Das Papier verlor am Montagmorgen als einer der stärksten Verlierer im Dax drei Prozent auf 198,30 Euro und lag damit wieder unter der Marke von 200 Euro. Die Airbus-Aktie hatte allerdings in den vergangenen Monaten auch deutlich zugelegt. So kletterte das Papier Ende Oktober auf knapp 217 Euro und damit auf seinen bisher höchsten Stand. Trotz der Verluste seitdem zog der Börsenwert des Dax-Schwergewichts in diesem Jahr um 29 Prozent auf fast 157 Milliarden Euro an.