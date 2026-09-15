Die Huthi sind in ihrer jüngsten Offensive weiter nach Süden in Richtung der bedeutenden Meerenge vorgerückt. So können die Huthi etwa Handelsschiffe in der Meerenge Bab al-Mandab nun noch stärker angreifen als bei ihren früheren Angriffen in der Region ab 2023. Die Miliz hat allerdings erklärt, dass sie die Sicherheit der Schifffahrt dort gewährleisten möchte - mit Ausnahme Saudi-Arabiens, für dessen Schiffe die Miliz eine «Blockade» verhängt hat.