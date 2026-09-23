BER mit besonders vielen Drohnen-Sichtungen

An keinem anderen deutschen Flughafen sind im ersten Halbjahr so viele Drohnen gesichtet worden wie am Hauptstadtflughafen BER. 28 solcher Flugobjekte registrierte der Tower in Schönefeld in den ersten sechs Monaten, wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) auf Anfrage mitteilte. Das war eine Sichtung mehr als im selben Zeitraum am grössten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main.