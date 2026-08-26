Am 4. August war im Sicherheitsbereich des Flughafens Leipzig/Halle zwischen ukrainischen Frachtmaschinen eine Drohne entdeckt worden. Die Bundesanwaltschaft sprach von einem «schwerwiegenden Angriff auf die Transport- und Logistikinfrastruktur in Deutschland». Es besteht zwar die Vermutung, dass Russland dahinterstecken könnte, geklärt ist die Urheberschaft aber noch nicht.
Mehr Tempo und auch kleinere Flughäfen mitdenken
Der BDL-Präsident fordert nun mehr Tempo beim Drohnenschutz der deutschen Flughäfen. «Die Innenminister aus Bund und Ländern haben sehr schnell entschieden, acht Flughäfen der kritischen Infrastruktur mit Drohnenschutz auszustatten», erklärte er. Mittelfristig dürfe sich der Drohnenschutz aber nicht auf diese ausgewählten Grossflughäfen - also Frankfurt, München, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Leipzig und Köln - beschränken.
Auf Dauer dürfe eine Risikobewertung nicht nur an Passagierzahlen oder Flugbewegungen hängen, sagte Redeligx. «Regionalflughäfen spielen auch eine wichtige Rolle - zum Beispiel als Ausweichplätze für die Bundeswehr.» Er gehe davon aus, «dass alle staatlichen Stellen schnellstmöglich Ausschreibungen abschliessen und Systeme zum Einsatz bringen»./jce/DP/nas
(AWP)