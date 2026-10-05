EU-Migrationskommissar Magnus Brunner sieht Drohnen als Chance, etwa weil sie Grenzen und kritische Infrastruktur sichern. «Aber sie sind auch eine Gefahr, wenn Kriminelle sie missbrauchen - und diese Bedrohung wächst, über nationale Grenzen hinweg.» Mit dem neuen Geld werde der Schutz der Aussengrenzen und die Sicherheit Europas gestärkt./rdz/DP/mis