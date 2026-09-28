Osthälfte der Stadt oft abgeschnitten

Die Dauergefahr durch Drohnen bringt auch Verkehrschaos und trennt Kiew in zwei Teile. Die Hälfte der drei Millionen Einwohner lebt in Hochhausvierteln auf dem Ostufer des Dnipro, gearbeitet wird zumeist auf dem Westufer. Der Schriftsteller Andrej Kurkow («Picknick auf dem Eis») schilderte, wie er unlängst weder mit Metro noch mit Bus oder Auto über die Brücken von Ost nach West kam. Während er wartete, sei 100 Meter entfernt eine Drohne eingeschlagen, schrieb er in der «Kyiv Post». Immerhin darf nun eine von zwei U-Bahnlinien auch bei gelbem Alarm über den Dnipro fahren.