In der kurdischen Autonomieregion im Norden des Iraks ist das Büro des Ministerpräsidenten der Kurdenregion Ziel eines Drohnenangriffs geworden. Masrur Barsani machte auf der Plattform X den Iran dafür verantwortlich. Laut der Staatsagentur INA wurden zwei Drohnen mit Sprengladung eingesetzt. Lokalen Angaben zufolge gab es keine Opfer.