Selenskyj sieht Moskau in der Verantwortung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sah in den Angriffen «einen weiteren Ausdruck der russischen Bemühungen, den westlichen Teil des Schwarzen Meeres für die Schifffahrt völlig untauglich zu machen». Nach Kontakten mit der bulgarischen Seite sei festgestellt worden, «dass es sich um einen kombinierten russischen Angriff mit See- und Luftdrohnen handelt». Russland wolle die Eskalation weiter vorantreiben, erklärte er in seiner abendlichen Videoansprache. Moskau hat sich bisher nicht zu den Zwischenfällen geäussert.