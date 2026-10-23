Nach dem Gespräch hat das Management nun erstmals eine Zielmarke für den Stellenabbau bei der Kernmarke genannt. Bei der Volkswagen AG sollen weitere 12.000 Stellen bis 2030 sozialverträglich abgebaut werden. Dort fallen bereits mehr als 35.000 Jobs bis zum Ende des Jahrzehnts weg. Zu den Instrumenten dafür zählt VW auch «die Eröffnung von förderfähigen Transfergesellschaften, in die Beschäftigte wechseln können, um sich neue Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt zu erschliessen». An der Beschäftigungssicherung bis Ende 2030 halte das Unternehmen trotz der angespannten, schwierigen Lage fest, hiess es.