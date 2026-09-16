Im neuen Büro in Jakarta werden die Teams der drei Geschäftsbereiche «Taste, Texture & Health», «Perfumery & Beauty» sowie «Health, Nutrition & Care» unter einem Dach zusammengeführt, wie DSM-Firmenich am Mittwoch mitteilte. Der Standort Karawang wurde unter anderem um Anlagen zur Trocknung bestimmter Produkte erweitert sowie um zusätzliche Kapazitäten für das Mischen von Produkten für kulinarische Anwendungen.