DSM-Firmenich ist im dritten Quartal 2026 weiter gewachsen und hebt die Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Neu erwartet der Aroma- und Duftstoffkonzern ein organisches Wachstum von rund 5 Prozent statt der bislang angepeilten 2 bis 4 Prozent.