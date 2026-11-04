Der bereinigte Betriebsgewinn EBITDA stieg um 5,2 Prozent auf 482 Millionen Euro. Die entsprechende Marge erreichte im dritten Quartal 20,4 Prozent, nach 19,3 Prozent im ersten Halbjahr. Damit lag sie allerdings knapp unter den 20,5 Prozent des Vorjahresquartals. Wechselkurse hätten die Marge im Vorjahresvergleich mit 0,8 Prozentpunkten belastet, heisst es.