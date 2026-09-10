Seit 25 Jahren im Unternehmen

Die neue Nachhaltigkeitschefin kam vor 25 Jahren zur damaligen DSM und hatte seither verschiedene Führungspositionen inne. Derzeit ist sie als Vice President Nutrition, Health & Social Impact tätig. In dieser Funktion befasste sie sich unter anderem mit der Partnerschaft des Konzerns mit dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) sowie mit Fragen zu Gesundheit und Menschenrechten.