Gemeinsam wollen die Firmen an KI-Modellen für die biomolekulare Modellierung arbeiten, wie es in einer Mitteilung von DSM-Firmenich vom Montag heisst. Im Rahmen der Partnerschaft sollen die proprietären Basismodelle von Boltz in den Prozess zur Entdeckung neuer Inhaltsstoffe von DSM-Firmenich integriert werden, der zur Entwicklung der nächsten Generation von Duft- und Aromamolekülen dient, heisst es weiter. Dabei würden die KI-Modelle von Boltz mit der Bibliothek von DSM-Firmenich an Daten zu Geschmacks- und Geruchsrezeptoren kombiniert.