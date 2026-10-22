Den Verkauf des Tierernährungsgeschäfts an CVC und die Aufteilung in zwei eigenständige Firmen hatte DSM-Firmenich im Februar angekündigt. Der vereinbarte Unternehmenswert liegt damaligen Angaben zufolge bei rund 2,2 Milliarden Euro, einschliesslich einer erfolgsabhängigen Zahlung von bis zu 500 Millionen Euro. DSM-Firmenich behält an beiden Unternehmen jeweils 20 Prozent.