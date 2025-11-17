Der angeschlagene Flugzeugbauer Boeing hat in Dubai ein Vertrauensvotum für seinen stark verspäteten Grossraumjet 777X bekommen. Auf der Luftfahrtmesse in dem arabischen Emirat stockte die Fluggesellschaft Emirates ihre bisherige Bestellung für den Typ um 65 auf 270 Passagierjets auf. Damit gelang dem US-Konzern Boeing der erste grosse Deal auf der Air Show - noch vor seinem Rivalen Airbus . Der weltgrösste Flugzeugbauer aus Europa hofft derweil, dass Emirates auch einen Grossauftrag für das grösste Airbus-Modell A350-1000 erteilt.