Den im norwegischen Bergen festgenommenen Verdächtigen wird schwerer Betrug vorgeworfen, wie die zuständige Behörde Økokrim mitteilte. «Die Budgets im Verteidigungssektor steigen weltweit, was ein erhöhtes Risiko für Wirtschaftskriminalität mit sich bringt», sagte Marianne Bender, leitende Staatsanwältin bei Økokrim. «Dies ist ein Bereich, den wir genau beobachten. Sollte die Nato betrogen worden sein, wird es zu einem harten Vorgehen kommen.»/mj/DP/men