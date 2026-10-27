Al-Shabaab macht sich nach Angaben von Experten einen politischen Machtkampf im Südwesten des Landes zu nutzen, um seine Position in der Region zu stärken. Dort stehen seit Monaten Milizen des früheren Präsidenten des Bundesstaats South West State, Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen, mit der Regierungsarmee in Konflikt. Nachdem Bundeskräfte im März die Kontrolle über die Stadt Baidoa übernommen hatten, trat Laftagareen zurück. Seitdem kommt es immer wieder zu Kämpfen mit seinen Anhängern, die oftmals von Al-Shabaab unterstützt werden, und der Regierung.