Der Fondsanbieter DWS hat im Sommer überraschend so viel Geld von Anlegern eingesammelt wie nie zuvor in einem Quartal. Unter dem Strich flossen den DWS-Fonds von Juli bis September 30,9 Milliarden Euro an frischem Geld zu, wie die börsennotierte Tochter der Deutschen Bank am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Allerdings legten Erträge und Gewinn im Jahresvergleich bei Weitem nicht so stark zu wie von Analysten im Schnitt erwartet.